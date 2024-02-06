Bebek anne karnında ne yapar

Bebeklerin anne karnında yaptığı hareketler, anne adaylarının merak ettiği konulardan biri. Bebeklerin anne karnında üşüyüp üşümediği de sıkça sorulan soru. Ancak uzman hekimler, anne karnındaki bebeklerin dışarıdaki hava koşullarından etkilenmediğini belirtmekte.

Bebekler seslerden etkilenebilir ve annelerinin karnından alınan sıcak duştan bile hoşlanabilirler. Anne adaylarının ayaklarını üşütmemesi gerektiği de uzmanlar tarafından öneriliyor.

Oluşan gaz ise anne karnındaki bebeği rahatsız edebiliyor

BEBEKLER ANNE KARNINDA HAREKET EDERLER

Bebeklerin hareketleri anne adaylarının kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Bebeklerin hareketleri anne adaylarını rahatlatır çünkü sağlıklı olduklarını düşündürür.

Bebekler aslında anne karnında 7. haftadan itibaren hareket etmeye başlarlar. Ancak bu dönemde bebeğin hareketlerinin anne adayı tarafından hissedilmesi mümkün olmaz.

Bebeklerin gün içerisinde 150-200 defa hareket ettikleri söylenebilir. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi anne karnında bebeğin hareketleri tamamen hissedilmez. Yani anne adayları günde 150-200 defa bebeklerini hareket ettiğini hissedemezler. Çoğunlukla bebek hareketleri sayıldığında 2 saat içerisinde toplamda 10 defa hareket ettiklerinin hissedildiği belirtilmekte...