Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da bir takside bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilince 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, poşetteki bebek bezlerinin altına gizlenmiş halde 9 parça halinde 1 kilogram 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.

Olayda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.

Bu tür operasyonlar, şehirdeki uyuşturucu şebekelerini temizlemek için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

90104.jpg

90104-5.jpg

90104-4.jpg

90104-3.jpg

90104-2.jpg

90104-1.jpg

Son Haberler
Başkente 3 saatte 1665 ton bomba atıldı 100 bin kişi öldü Gündem
Başkente 3 saatte 1665 ton bomba atıldı 100 bin kişi öldü
Instagram açılıyor saati belli oldu. Ankara’dan son bilgi geldi Gündem
Instagram açılıyor saati belli oldu. Ankara’dan son bilgi geldi
Ömer Korkmaz Ali Koç, Konyaspor’da Fenerbahçe değil Spor
Ömer Korkmaz Ali Koç, Konyaspor’da Fenerbahçe değil
Temu’dan alışverişe önlem geldi Ekonomi
Temu’dan alışverişe önlem geldi
Flaş… Flaş… Erdoğan’dan Instagram açıklaması Gündem
Flaş… Flaş… Erdoğan’dan Instagram açıklaması
Kandaki oksijenle şarj olan pil yapıldı Teknoloji
Kandaki oksijenle şarj olan pil yapıldı
Fenerbahçe, Fransa'ya uçtu Spor
Fenerbahçe, Fransa'ya uçtu