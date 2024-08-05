Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, poşetteki bebek bezlerinin altına gizlenmiş halde 9 parça halinde 1 kilogram 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.

Olayda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.

Bu tür operasyonlar, şehirdeki uyuşturucu şebekelerini temizlemek için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.