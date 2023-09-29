Bebek neden annesiyle uyumak ister

Bebeğinizin sizinle uyuması ileride uyku ile ilgili sorunlar yaşamanıza neden olabilir. İşte ayrıntılı bilgiler...

Bebek neden annesiyle uyumak ister

Tüm bebeklerin uyku düzeni birbirlerinden farklıdır. Bazı çocuklar tüm gece boyunca uyurken, bazıları ise uzun süren uykusuzluk nöbetlerine alıştırır anne ve babalarını. Çocukların uyku düzeni ile ilgili problemlerinin üzerindeki en büyük etki, anne ve babanın tutumlarıdır. Bebeğinizi uyutmak için verdiğiniz uğraşlar, ileride uyku ile ilgili sorunlara neden olabilir.

GECE VE GÜNDÜZ AYRIMI YAPIN

Bebeğinizin evdeki ilk günlerinde o uyurken olabildiğince az ses çıkarmaya çalışır, parmaklarınızın ucunda yürür ve yüksek sesle konuşamazsınız. Bebekler doğduklarında gece ve gündüzün ne demek olduğunu bilmediklerinden sizin bu davranışlarınız ile gece gündüz ayrımını yapacaktır. Eğer gündüz uykusunda geceymiş gibi davranmazsanız bebeğiniz de ona göre bir ayrım yapacak ve uykusunu alacaktır.

EMZİRİRKEN UYUMASIN

Eğer bebeğinizi emerek uyumaya alıştırdıysanız memeyi bırakmamak için direnecektir. Bu konuda tutarlı davranmanız önemlidir. Gündüz emzirmesini yavaşca azaltarak kesmeyi, daha sonra da gece emzirmesini yavaşça azaltarak kesmeyi tercih etmelsiniz.

İŞTE ANNE BABALARA ÖNERİLER

Bebeğinize uyku alışkanlığı kazandırmak için, uyumadan önce hareketli aktiviteler yapın. Bebeğinizi olabildiğince aynı saatlerde uyutmaya özen gösterin. Uykudan hemen öncesine banyosunu denk getirebilirsiniz. Aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda çocuğunuzu uyutmayın. Kalın ve rahatsız edecek giysileri uyurken çıkarın. Her uykusunda yatağına yatırın, bu şekilde o alanın kendi uyku alanı olduğunu öğrenecektir. Uyuması için ayağınızda sallamayın. Uyku için tamamen karanlık ya da sessiz bir ortam oluşturmaya çalışmayın.

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