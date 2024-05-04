Vatandaş benzinlikteki yıkama fiyatını görünce isyan etti! Ne zaman bu kadar çok zamlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş benzinlikteki yıkama fiyatını görünce isyan etti! Ne zaman bu kadar çok zamlandı
İstanbul'da bir vatandaş, arabasını temizletmek için gittiği benzin istasyonundaki yıkama fiyatına isyan etti.

İstanbul Kağıthane'de bir vatandaş, arabasında kuş pisliklerini temizlemek için benzin istasyonuna gitti. Yıkama işlemi sonrası ödeme fişini alan vatandaş isyan etti.

Vatandaş, “Su tutmak 1 TL değil miydi? Ne zaman 50 TL oldu?” diyerek benzin istasyonlarındaki araç yıkama fiyatlarına tepki gösterdi.

"NE ZAMAN BU KADAR ÇOK ZAMLANDI"

Vatandaş, "Ne zaman bu kadar çok zamlandı. Biz bu kadar zam almıyoruz. Kimse tepki vermiyor mu? İnanamadım" dedi.

KULLANICILAR DA HAK VERDİ

O görüntüler, sosyal medyada gündeme otururken, kullanıcılar, "İşletmelerin gözü, pandemi ile birlikte fena açıldı", "Çok haklısın emeğine sağlık", "Yakıt alanlara bedavaydı Şimdi ise su 40, köpük 40 TL" ifadelerini kullandı.

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