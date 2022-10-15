Ölümle sonuçlanıyor. Bebeklerde ishale dikkat

Bebeklerde ve çocukluk döneminde sıklıkla görülen ishal farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği bildirildi.

İshal nedenlerinin arasında diş çıkarma, enfeksiyon, yediği ve içtiği besinlere karşı alerji gibi durumlar sayılabileceği vurgulandı.

Bebeklerde görülen ölümlerin ishal kaynaklı olması ise oldukça endişe verici olduğu bildirildi. İshal nedenli ölümler özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde görüldüğü vurgulandı.

Sindirim kanalında sıvı dengesinin bozulmasına bağlı olarak dışkı kıvamının sulu olması ve dışkı sıklığının artması şeklinde tanımlanan ishal, özellikle bebeklerde son derece ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Sabancı Birinci bebeklerde görülen ishalin nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

BEBEKLERDE İSHALE NE İYİ GELİR?

Emzirilen bebeklerin kesinlikle sütten kesilmemesi gerektiğinin altını çizen Birinci, bebeklerde ishale nelerin iyi geleceğini şu ifadelerle anlattı; "Anne sütü ile beslenen bebeğin anne sütüne, formula mama ile beslenen bebeğin aynı şekilde beslenmesine devam etmesi sağlanmalıdır. Akut ishal döneminde diyetten laktozun çıkarılması gerekmez. Çinko içeren ürünler bağırsak hücrelerinin sık sık yenilendiği bu dönemde yardımcıdır. Bebeğin ayına ve kilosuna göre doz ayarlaması yapılır."

Bebeklerde ishali kesen gıdalar ise şu şekilde sıralanabilir:

- Pirinç lapası,

- Muz püresi,

- Havuç püresi,

- Patates püresi.

- Ev yapımı yoğurtlar,

- Kefir,

- Probiyotik yoğurtlar,

- Elma püresi