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Doğmamış bebekler bile kirlendi

Hava kirliği korkutucu boyutlara ulaşırken, yapılan bir araştırmada anne karnındaki bebeklerin akciğerlerinde ve beyinlerinde zehirli hava kirliliği parçacıklarının bulunması dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:46
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Yapılan bir araştırmada ortaya çıktı. Doğmamış bebekleri bile kirlendi

Doğmamış bebekler bile kirlendi
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Bütün dünyayı etkileyen hava kirliliği korkutucu boyutlara ulaşmaya başladı. Hava kirliliğinin nispeten düşük olduğu Belçika ve İskoçya’da yapılan bir araştırmada anne karnındaki bebeklerin akciğerlerinde ve beyinlerinde zehirli hava kirliliği parçacıkları bulundu.

Hava kirliliği, insan kaynaklı olarak meydana gelen ve tüm dünyayı tehdit eden en büyük etkenlerden biri olarak görülmesi korkuttu. Yeni yapılan bir çalışma, hava kirliliğinin ne kadar korkutucu boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. İskoçya ve Belçika gibi nispeten düşük hava kirliliğine sahip ülkelerde yapılan araştırmada, sigara içmeyen annelerin bebekleri incelendiği bildirildi.

ANNEDEN BEBE GEÇTİ

Bebeklerin tamamında akciğer, karaciğer ve beyinlerinde ölümcül etkiye sahip hava kirliliği parçacıkları bulunduğu bildirildi. Ayrıca bu bölgelerde yapılan incelemede havanın her bir milimetre küpünde annenin hamilelik sırasında soluduğu, daha sonra kan dolaşımı ve plasenta yoluyla fetüse geçen binlerce siyah karbon parçacığı tespit edildiği ifade edildi.

ZEHİRLİ PARÇACIKLAR

Araştırmaya göre; annelerin soluduğu parçacıklar, savunmasız fetüslere geçiyor. Bu parçacıkların, bebeklerin dünyaya geldikten sonra tüm hayatını olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmacılar keşfin ‘çok endişe verici’ olduğunu dile getirdi. Kirli havanın düşük riskine, erken doğuma, düşük doğum ağırlığına ve bozulmuş beyin gelişimine neden olduğu önceden ispatlanmıştı.

HER HÜCREYE ZARAR

Dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlası, hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerinin üzerinde olduğu yerlerde yaşıyor. 2019’da dünya genelinde yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin insan vücudundaki her organa ve neredeyse her hücreye zarar verebileceğini ortaya çıkarmıştı.

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Doğrucu
7.10.2022 10:57
bill gates'e göre ineklerin saldığı gazlar havayı daha çok kirletiyor, bundan dolayı yok edilmeleri gerekiyor ki yapay etle insanlar beslensin.  
 
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