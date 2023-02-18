﻿Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen şeyler…

CNNTÜRK’te yer alan habere göre; Bebeklerde sık sık ağlama nöbetlerinin görülebileceğinin bildirilmesi korkuttu. Bebeklerde kabızlık karında sertlik oluşması ve huzursuzluk ile ortaya çıkabileceği ifade edildi. Bebeğin kakası çok zor ve sert çıkabileceği ifade edildi. Çıkarken de oldukça zorlayabileceği açıklandı. Bu durumda kabızlık bebekleri oldukça etkili olduğu biliniyor.

BEBEKLERDE KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde kabızlık belli belirtiler ortaya koyar. Anne sütünün dışında ek gıdaya başlayan bebeklerde kile benzeyen dışkılar ortaya çıkabilir. Ayrıca sert yapıda ve topaklar halinde dışkılar da ortaya çıkar.

Bebekler genel olarak huzursuzluk halinde ve uykusuz kalabilirler. Kabızlık sorunu yaşayan bebeklerin çoğunda iştahsızlık problemi yaşanır. Bebeklerin bağırsak hareketleri de durağan bir hal alır.

BEBEKLERDE KABIZLIK NASIL GEÇER?

Bebeklerde kabızlık en çok görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Kabızlığı önlemek için de bazı yöntemler kullanılmalıdır. Özellikle bebekler iyi bir şekilde gözlemlenmelidir. Bebeğin kakasının ne sıklıkla çıktığı ve şekli de not edilmelidir. Bu gözlemler bebeğin doktoru ile mutlaka paylaşılmalı.

Günümüzde hazır mama ile beslenen bebeklerde anne sütü ile beslenen bebeklere göre daha fazla kabızlık görülebilir. Bebekler hazır mama ile besleniyor ise mama doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde az sıvı alımı nedeni ile kabızlık da olabilir. Bebeklerde ayaklar bisiklet çevirme şeklinde hareket ettirilir. Aynı zamanda bebeklerin karınlarına da yağ ile masaj yapılabilir. Yumuşak bir şekilde masaj uygulanır.

BEBEKLERDE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Bebeklerde kabızlığın nedeni farklılık gösterebilir. Özellikle bebekler doğru bir şekilde gözlemlenmelidir. Bebeğin karın ağrısı ve huzursuzluğu olduğunda mutlaka doktoru ile iletişime geçmek lazım. Bebek anne sütü ile besleniyorsa sıvı eksikliğinden kaynaklanan kabızlık meydana gelebilir. Bebeklerde mevsim değişiklikleri de kabızlığa yol açar.

Mama ile beslenen bebeklerde mama markasını değiştirmek kabızlığı önleyebilir. Bebeklerde kabızlığın çözülmesi için bol sıvı, su ve yüksek lifli gıdalar tüketilmelidir. Ayrıca püre, havuç, kayısı, elma ve çilek gibi besinler de bebeklerde kabızlık sorununu hızlı bir şekilde çözer. Bebeklerin kabızlığının çözülmesi için bol bol su içilmesi ve sıvı tüketilmesi gerekir.

BEBEKLERDE KABIZLIĞA İYİ GELEN ŞEYLER

Bebeklerde kabızlığın giderilmesi için çoğunlukla lifli gıdaların tüketilmesi gerekir. Lifli besinler bağırsak hareketlerini arttırması ile bilinir. Bu şekilde kabızlık da giderilir. Lifli besinler çoğunlukla taze sebze ve meyvelerde bulunur. Ek gıdaya geçen bebeklerde erik, kayısı, incir, üzüm ve karpuz gibi meyveler tüketilmelidir.

Bebeklere yeşil yapraklı sebzeler ile az haşlanan karnabahar, kereviz ve pırasalar da yedirilebilir. Bu şekilde bebeklerin kabızlık sorunu da çözülecektir. Bebeklerde kabızlığın ortadan kaldırılması için besinler doğru bir şekilde tüketilmeli ve bebeklerin sıvı alımı da arttırılmalıdır. Bunun yanı sıra bebeklerin karnına masaj yapılmalıdır. Bebeklerin ayaklarını hareket ettirerek kabızlığın önlenmesi de sağlanır.

KABIZLIK DEVAM EDERSE NELER YAPILMALIDIR?

Bebeklerde kabızlık devam ederse çok dikkatli davranılması gerekir. Anne ve babalar uzman bir hekimden de yardım almalılar.

Bebeklerde kabızlık sorunu devam eder ise bu kabızlık problemi kronik bir hal almaktadır. Kronik hale gelen kabızlık da ciddi bir hastalık belirtisi olabilir. Bu da kalın bağırsakta tıkanıklık meydana getirebilir.

Ayrıca alerji ve tiroit problemleri de ortaya çıkar. Bu durumda bebeği iyi gözlemleyerek mutlaka uzman bir hekime başvurmak gerekir. Bebeğin yaşına göre ilaç tedavisi de uygulanabilir.