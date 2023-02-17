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2 yaş altı bebeklek sarılık olur mu?

6 aylık bebek,7 aylık bebek, 8 aylık bebek, 9 aylık bebek sarılık olur mu? 1 yaşındaki bebek, 2 yaşındaki bebek sarılık olur mu? İşte o sorunun yanıtı…

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:26
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6 aylık bebek sarılık olur mu?

2 yaş altı bebeklek sarılık olur mu?
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Sarılık, bilirubin adı verilen bir maddenin vücutta birikmesi sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunudur, yüksek seviyede bilirubin nedeni ile ciltte ve gözlerde sarı renk alınmasına sebep olur. 6 aylık bebeklerde sarılık (ya da bilinen adıyla idrar yolu enfeksiyonu) olabileceği gibi, diğer sağlık sorunları da olabilir. Ancak, sarılık en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Bebeklerde sık görülen belirtiler arasında sıcak basmalar, ateş, halsizlik, kusma, ishal, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri veya daha ciddi belirtiler olabilir. Bu nedenle, bebeğinizde herhangi bir anormal belirti görürseniz, hemen bir pediatriye başvurmanız önerilir.

Sarılık, bebeklerde sıklıkla görülen bir sağlık durumudur. Bebeklerin vücutları henüz tam olarak kendilerine ait olan karaciğer enzimlerini üretebilmekte zorlanabilir. Bu nedenle, 7 aylık bebeklerde de sarılık olabilir. Ancak, sarılığın nedeni bazen ciddi sağlık sorunlarına bağlı olabilir, bu nedenle bebeğinizin sağlık durumunu doktorunuzla kontrol etmeniz önerilir.

8 aylık bebeklerde de sarılık olabileceği gibi, diğer sağlık sorunları da olabilir. Ancak, sarılık bebeklerde sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Bebeklerde sık görülen belirtiler arasında sıcak basmalar, ateş, halsizlik, kusma, ishal, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri veya daha ciddi belirtiler olabilir. Bu nedenle, bebeğinizde herhangi bir anormal belirti görürseniz, hemen bir pediatriye başvurmanız önerilir.

9 aylık bebeklerde de sarılık olabilir. Sarılık, bebeklerin vücutlarındaki bilirubin adlı maddeyi işleyememelerinden kaynaklanır. Bilirubin, kan hücrelerinin yıkımı sonucunda oluşur ve normal olarak karaciğer tarafından atılır. Ancak, bebeklerin karaciğerleri henüz tam olarak gelişmemiş olduğu için bilirubin atılamayabilir ve vücudunda birikir. Sarılık, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle bebeğinizin sağlık durumunu doktorunuzla kontrol etmeniz önerilir.

1 YAŞINDAKİ BEBEK SARILIK OLUR MU?

1 yaşındaki bebeklerde de sarılık olabileceği gibi, diğer sağlık sorunları da olabilir. Ancak, sarılık bebeklerde daha az sık görülür çünkü bebekler büyüdükçe, vücutları daha iyi hale gelir ve daha iyi direnç kazanırlar. Bebeklerde sık görülen belirtiler arasında sıcak basmalar, ateş, halsizlik, kusma, ishal, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri veya daha ciddi belirtiler olabilir. Bu nedenle, bebeğinizde herhangi bir anormal belirti görürseniz, hemen bir pediatriye başvurmanız önerilir.

Sarılık, bebeklerin ve çocukların vücutlarındaki bilirubin adlı maddeyi işleyememelerinden kaynaklanır. Bilirubin, kan hücrelerinin yıkımı sonucunda oluşur ve normal olarak karaciğer tarafından atılır. Ancak, bebeklerin ve çocukların karaciğerleri henüz tam olarak gelişmemiş olduğu için bilirubin atılamayabilir ve vücudunda birikir. Bu nedenle, sarılık belirtileri ortaya çıkabilir.

Sarılık belirtileri arasında cildin ve gözlerin sararması, tükürük ve dışkının koyu renkte olması, halsizlik ve isteksizlik gibi belirtiler yer alabilir. Eğer bebeğinizde bu belirtileri görürseniz, doktorunuza danışmanız önemlidir. Çünkü sarılık ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir. Ayrıca, sarılık genellikle tedavi edilebilir ve bebeğinizin sağlığını kurtarabilir. Bu nedenle, 2 yaşındaki bebeğinizde sarılık belirtileri görürseniz, lütfen doktorunuz

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