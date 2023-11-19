Bebeklerin öksürüğü nasıl kesilir

İşte, bebeklerin öksürüğünün önüne geçmenin yolları...

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Bebeklerin öksürüğü nasıl kesilir

Bebeklerde öksürüğü geçirmek için çoğu ebeveyn antibiyotik ya da öksürük şurubu tercih eder. Ancak bir doktora başvurmadan bebeğe ilaç tedavisi uygulamak doğru değil. Özellikle de bir uzmana danışmadan antibiyotik kullanılmamalıdır. Bunun yerine evde doğal çözümler tercih ederek bebeğin öksürüğünü geçirmek mümkün. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacağına öksürüğün nedenine ve nasıl bir öksürük olduğuna bakılarak karar verilmelidir.

Kuru öksürükse bebeğin solunum yollarını nemlendirmekte fayda vardır. Ayrıca bebeğin bulunduğu ortamın havasının temiz ve ferah olması gerekir. Buhar banyosu da bebeğin solunum yollarının açılmasına yardımcı olur. Bebeği yatırmak yerine dik tutmak da öksürüğe iyi gelebilir. "Bebeklerde öksürüğü ne keser?" sorusu için şunlar söylenebilir:

Bebeğin solunum yolunu nemli tutmak kuru öksürüğü önlemede etkilidir, bunun için sıvı tüketimi önemlidir.

Kuru bir ortam söz konusuysa hava nemlendirici cihazlar kullanılabilir.

Sıcak duştan sonra bir süre banyoda beklenebilir. Bu sayede bebeğin solunum yolları açılabilir.Balgamlı bir öksürük varsa bebeği yüzüstü yatırarak sırtına hafifçe vurulabilir. Bu sayede balgamın dışarı atılması kolaylaşır.

Bebek gece öksürüğü yaşıyorsa yastığını yükseltmekte fayda vardır. Böylece akıntıların aşağı yönlü olması sağlanır ve bebeğin nefes alması kolaylaşır.

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