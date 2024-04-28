Özge Özpirinçci’den integralin müfredattan kaldırılmasına sert tepki: 'Bizim günahımız neydi?'

Kaynak: Haber Merkezi
Özge Özpirinçci’den integralin müfredattan kaldırılmasına sert tepki: 'Bizim günahımız neydi?'
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci integralin müfredattan kaldırılmasına sert tepki gösterdi.

38 yaşındaki ünlü oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özpirinçci integralin müfredattan kaldırılması ile ilgili bir haberi alıntılayarak “Eğitim hayatım boyunca kaldığım tek ders olasılık ve istatistik! Bizim günahımız neydi acaba?” ifadelerini kullandı.

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Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde canlandırdığı Karsu karakteriyle karşımıza çıkan Özge Özpirinçci’nin paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

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Kimisi paylaşımı ciddi bir tepki olarak yorumlarken kimisi ise espri olarak yorumladı.

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