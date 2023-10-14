Becao Fenerbahçe'deki tek hedefini açıkladı. İsmail Kartal'a övgüler yağdırdı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, NTV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız, Sarı Lacivertliler'deki tek hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

İşte Becao'nun açıklamaları;

-Hedefim, amacım Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda hak ettiği zaferleri tattırabilmek, bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu Türkiye Süper Ligi'nde. Bu sene umuyorum bu şampiyonluğu elde edeceğiz.



-Kalite her zaman sorununuzu çözecek bir unsur değildir. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilecek iletişiminiz, saha içerisinde göstermiş olduğunuz istek ve azim... Bunlar bana göre çok ama çok önemli. Çünkü futbol sadece kaliteyle oynanan bir oyun değil. Bunun yanına iletişim ve özveriyi de eklemek gerekiyor. Bizim takım olarak iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum.



-Güçlü prensipleri olan bir teknik adam kendisi ve oyuncularla olan iletişiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla sürekli diyalog halinde. Kendi adıma onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.