Bedelli askerliğin bedeli dudak uçuklatacak

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının ardından bedelli askerlik ücreti de tekrar değerlendirilecek. Temmuz ayında bedelli askerlik ücretine de enflasyon oranında zam yapılması beklenirken bedelli askerliğe zam gelecek tarih netlik kazandı.

2023 yılının ilk yarısında 104.084,16 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti. Ocak-Haziran 2024 dönemi için bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmişti. Temmuz-Aralık döneminde ise bedelli askerlik ücreti, yeniden belirlenecek.

3 Temmuz tarihinde haziran enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık enflasyon oranı netlik kazanacak. Bedelli askerlik ücretinin, temmuz ayında 219 bin TL’ye yükseltilmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik için başvuru şartlarını taşıyan kişiler, ücreti peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal müdürlükleri aracılığıyla ödeyebilirler. Başvurular ise hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.