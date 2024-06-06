Bedelli askerlik ücretlerine rekor zam. Gecikenin cebi yanacak

Feyza Betül Arslan
Bedelli askerlik ücretlerine rekor zam. Gecikenin cebi yanacak

Şu an uygulanan bedelli askerlik ücreti Haziran enflasyon rakamlarının açıklanması ile Temmuz'da zamlanacak.

1 Ocak 30 Haziran tarihleri arasında bedelli askerlik başvurusu yapan asker adayları için Memur Aylık Katsayısı 0,760871 olarak açıklanmıştı. Böylece bedelli askerlik ücrete 1 Temuz'a kadar 182 bin 609 bin lira olarak belirlendi.

Ancak bu rakam 1 Temmuz itibari ile bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için zamlanacak. Kesim zam oranını ise Haziran ayı enflasyon oranı belirleyecek.

30 Haziran 2024 tarihine kadar bedelli askerlik başvurusunu tamamlayamayan vatandaşlar ise yaklaşık 45 bin liralık bir fark ödemek zorunda kalacak.

2023'ün ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira olarak belirlenmiş bu rakam 202 Temmuz'unda 122 bin 351 liraya yükselmişti. 2024 yılının ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 liraya çıktı.

Temmuz ayında bedelli askerlik ücretlerinin emekli maaşlarında olduğunu gibi 6 aylık enflasyon oranına göre artış gösterecek. 6 2024 yılı 6 aylık enflasyonunun ise yüzde 25 oranında gerçekleşmesine kesin gözü ile bakılıyor. 30 Haziran 2024 sonrası bedelli askerlik başvuru yapacak asker adaylarının ise en az 225 bin lira ödemesi bekleniyor.

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