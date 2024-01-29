AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, seçim faaliyetleri sırasında, 100 lira verdiği bir simitçi çocuktan tabladaki bütün simitleri vatandaşlara dağıtmasını istedi.

Çocuk, Bilden'in 100 TL uzattığını görünce "Bu paraya simit gelmiyor ki" dedi... Bilden’in tepkisi, yerel ağızla, “Beğenmiysen heee...” şeklinde oldu.

Tablada en az 20 kadar simit vardı. Diyarbakır’da belediyenin ilan ettiği fiyat 7,5 lira ama simit 10 liradan satılıyor... Tabladaki simitlerin toplam fiyatı 150-200 lira... Çocuk, simitlerin tamamını 100 liraya verse, hiç kâr edemeyecek...

Bilden’in bu gafı, cimrilikten değil, fiyatları bilmemekten kaynaklanıyor olsa gerek... Simit fiyatını bile bilmeyen bir kişiden belediye başkanı olur mu?

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Tayyip Erdoğan ise AKP Genel Başkanı olarak İzmir adaylarını açıklarken “Türkiye’de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir” dedi...

“Şov, algı ve yalan...” denilince benim aklıma ilk gelen şey, AKP dönemidir... Tabii bu arada, Erdoğan’ın istifa etmeye zorladığı İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde ve Düzce’nin AKP’li eski belediye başkanlarının dönemleri de var. Bir de simitçi çocuğun hakkını vermeden şov yapmak isteyen Diyarbakır adayı...

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise kiralarını ödeyemediği için huzurevlerine rekor başvuru yapan emeklilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kış, kiralarını ödeyemeyen, geçinemeyen emeklilerin yaşadıkları kentleri bile terk etmeye hazır olduğunu, farklı illerdeki huzurevlerine bile başvuru yapmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Kış, devlete ait huzurevlerine başvurularda yaşanan yoğunluk sebebiyle taleplerin karşılanamadığını, emeklilerin barınma krizi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Kış, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan edilirken, asgari ücretin altında yapılan düzenleme sebebiyle, geçinemeyen, kiralarını dahi ödeyemeyen emeklilerimizin, huzurevlerine rekor başvuru yaptığı haberleri doğru mudur?

2. 2024 yılı itibarıyla toplam huzurevlerinin sayısı kaçtır? Son 3 yılda devlete ait huzurevlerine başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Şu anda huzurevlerinde kalan kişi sayısı kaçtır?

3. Huzurevlerine başvuru yapanların kaçı, "kira bedellerini ödeyemediği ve geçimini sağlayamadığını" gerekçe göstererek başvuru yapmıştır?

4. Asgari ücret altında maaş alan emeklilerimizin barınma krizini çözmeye yönelik bir adım atacak mısınız?

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Asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin barınma krizi, maaşlarını artırmakla olur. Emekli, neden “kira yardımı” alsın? Yardım kime yapılır? Muhtaç olana değil mi?

Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam 22 bin 567 emekliye düzenli olarak çeşitli yardımlarda bulunuyor. Emeklilerin Başkent kartlarına 1000'er TL'lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırılıyor...

Mansur Yavaş, yanlış mı yapıyor? Hayır ama emeklileri yardım alan insan konumuna düşüren AKP iktidarı değil midir? Uzun süre asgari ücretin yarısı kadar maaş verdiler sonra 7500 liraya yüzde 49 zam yaptılar ama emekliler yine asgari ücrete ulaşamadılar... Durum böyle olduğu halde 2024’ün “emekliler yılı” olacağını söylemek nedir?

Bir simitçi çocuk anında hesap yaparak 100 liranın 20 simidi karşılamayacağını söylüyor. Emekliler 10 bin veya 11 bin liranın, sadece çorba içmeye veya makarna yemeye yeteceğini bilmiyor mu?

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İBB’nin, biri etli olmak üzere dört çeşit kaliteli yemeği 40 liraya verdiği kent lokantalarına en çok kim gidiyor biliyor musunuz? Emekliler ve öğrenciler. Bizzat ben tanık oldum... “Ekrem başkan sayesinde her gün makarna yemekten kurtulduk” diyorlar. Çünkü evde yeseler, o fiyata karınlarını doyuramayacaklarını biliyorlar. Şimdi bu algı mıdır, şov mudur yoksa yalan mıdır? Emeklileri, bir kap sıcak yemeğe muhtaç hâle getiren iktidar ama emekliye yardım eden belediyeleri şov yapmakla suçlayan da iktidar...

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