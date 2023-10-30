Bekarlık sultanlık atasözünün anlamı nedir?

Sorumluluk almak ve bu sorumlulukların gereğini yapmak zor ve yorucu bir süreçtir. Evlilik ise, kişilerin hem birbirlerine karşı hem de varsa çocuklarına karşı almış olduğu büyük ve ciddi sorumlulukları beraberinde getirir.

Bekar insanlar, evli insanlara göre çok daha az sorumlulukla çok daha kaygısız ve rahat bir hayat sürebilirler. Bu nedenle evlilik ve aile kurmak toplum tarafından sürekli teşvik edilse de, bekarlığın konforlu alanı da her zaman altı çizilen bir durum olmuştur.

Bekar insanlar, bir eşin ve çocukların yük ve sorumluluklarından muaf kimselerdir. Dolayısıyla onlar için daha konforlu ve kolay bir yaşam sürme imkanı mevcuttur.

BEKARLIK SULTANLIK ATASÖZÜNÜN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Boşver evlenmeyi falan, bekarlık sultanlıktır, kim gidip çocuk bezi alacak.