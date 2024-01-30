Bekir Bozdağ'ın yeni görev yeri belli oldu. Emre Ulaş Meclis'te yapılan Anayasa darbesini çizdi

Kaynak: Haber Merkezi
Bekir Bozdağ'ın yeni görev yeri belli oldu. Emre Ulaş Meclis'te yapılan Anayasa darbesini çizdi
Usta karikatürist Emre Ulaş, Meclis’te Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’a yapılan “Anayasa” darbesini hiciv ve mizah dolu bir şekilde karikatürize etti.

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, bugün Meclis’te Yargıtay 3. Dairesi'nin verdiği milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ı ve Can Atalay’a yapılan “Anayasa” darbesini çizdiği karikatüre yansıttı.

İŞTE O KARİKATÜR:

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NE OLMUŞTU?

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine karşın tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin verdiği milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından okutuldu ve Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

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