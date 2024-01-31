CHP’li Günaydın Can Atalay kararının neden bağlayıcılığı olmadığını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği TBMM’de yapılan görüşme sonrası düşürüldü.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Can Atalay kararını okuması sonrası tepkiler dinmezken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan açıklama geldi.
Can Atalay kararıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Günaydın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın okuduğu Can Atalay kararının bağlayıcılığının olmadığını belirtti.
Günaydın, “Karar okunurken katibin okuduğu Yargıtay kararı duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok” dedi. Günaydın ayrıca, bugünkü meclis oturumunda konuya ilişkin usule ilişkin itiraz sunacaklarını belirtirken usul tartışması talep edeceklerini belirtti.
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