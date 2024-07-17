Bekir İrtegün'e büyük şok. Anlaşması iptal edildi

Kaynak: DHA
Bekir İrtegün'e büyük şok. Anlaşması iptal edildi

Boluspor, teknik direktör Bekir İrtegün'ün anlaşmasını iptal etti.

Bekir İrtegün'e büyük şok

Boluspor'da teknik direktörlüğe Bekir İrtegün getirilmişti.

Dün kulübün tesislerine gelen İrtegün'ün bugün de takımın başında antrenmana çıkması bekleniyordu.

Ancak Boluspor, anlaşmayı bugün iptal etti.

FETÖ'nün futbol yapılanması iddianamesi şüphelilerden olan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, ByLock kullandığının tespiti edilen İrtegün’ün kırmızı-beyazlı takıma gelmesi tepkilere neden olunca anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.

Boluspor yönetimi İrtegün’ün yerine Serhat Gülpınar ile anlaştı.

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