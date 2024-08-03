Beklenen deprem için uyardı. Prof. Dr. Osman Bektaş yerini işaret etti

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Beklenen deprem için uyardı. Prof. Dr. Osman Bektaş yerini işaret etti

Yer bilimci Prof. Dr. Bektaş, Bursa'da yaşanan depremin ardından yaptığı açıklamada kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen depremin yakın olduğunu açıkladı.

Sabah saatlerinde Bursa’nın Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Bektaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kuzey Kolundaki 1999 İzmit-Düzce depremlerinden sonra geçen 25 yıl içerisinde stres transferi sonucu Güney Kolda depremsellikte artış gözlemlendiğini dile getirdi.

Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güney Koldaki 1944 Edremit, 1953 Yenice, 1964 Gönen ve 2024 Büyük Orhan depremlerini dikkate alırsak, aynı sismik kuşakta batıdan doğuya depremselliğin göç ettiğini söylemek mümkündür” ifadelerini kullandı.

1855 yılında büyük bir deprem yaşayan Bursa’nın, günümüzde yeniden benzer bir risk altında olabileceğine dikkat çeken Bektaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu senaryo doğru ise 1855'te büyük deprem yaşayan Bursa için deprem tehlikesinin artmış olabileceğini söylemek mümkündür.”

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