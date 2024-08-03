Naci görür korkutan açıklamayı yaptı. Sabahki depremden hemen sonra şimdi açıklama yaptı

Bursa'da bu sabah Büyükorhan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre kaydedilen bu deprem sonrasında Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Görür, bu depremin, bölgede olası bir "büyük deprem" riskini hatırlattığını belirtti ve yetkilileri bu konuda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Naci Görür, "Bursa, Gazioluk-Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay Zonu bölgesinde oldu. Zon, doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremler sonrasında, aynı fay hattı üzerinde gerçekleşen küçük depremler artçı sarsıntılar olarak değerlendirilmelidir. Kuşadası Körfezi'nde 2020 yılında Samos Adası civarında meydana gelen depremler ise gecikmiş artçı depremler kategorisinde yer alıyor. Bu sarsıntılar, bölgede daha önce yaşanan büyük depremlerin enerjisinin henüz tam olarak boşalmadığını ve bu nedenle artçıların devam ettiğini göstermektedir.

GİRİT ADASI VE YAKLAŞAN BÜYÜK DEPREM RİSKİ

Girit Adası civarında gözlemlenen depremler ise bölgede yaklaşan büyük bir deprem olasılığını işaret ediyor. Bu bölge, önemli bir tektonik aktivite alanı olup, büyük depremlerin gerçekleşebileceği bir potansiyele sahiptir. Girit çevresindeki sismik hareketlilik, yer kabuğunda büyük bir stres birikimi olduğunu ve bu birikimin gelecekte büyük bir depremle sonuçlanabileceğini gösteriyor.

ADANA, MERSİN VE OSMANİYE BÖLGELERİ: GELECEKTEKİ DEPREMLERİN HABERCİSİ

Adana, Mersin ve Osmaniye bölgesinde son dönemde artan sismik aktiviteler, 6 Şubat 2023 depremlerinden bu bölgeye aktarılan stresin bir yansımasıdır. Bu bölgelerdeki depremler, fay hatlarının üzerindeki stresi artırmakta ve gelecekte burada büyük depremler meydana gelebileceğine işaret etmektedir. Bu durum, bölgedeki halkın ve yetkililerin daha dikkatli olması gerektiğini ve olası depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

ÇANAKKALE-BALIKESİR BÖLGESİ: SARIKÖY FAYI ÜZERİNDEKİ TEHLİKE

Çanakkale-Balıkesir bölgesinde meydana gelen depremler, Sarıköy Fayı'nda yaklaşan büyük bir deprem riskini gösteriyor. Bu bölgede gözlemlenen artan sismik aktiviteler, fay hattındaki gerilimin arttığını ve büyük bir depremin yakın olabileceğini işaret ediyor. Sarıköy Fayı, bu bölgede geçmişte de büyük depremlere neden olmuş bir fay hattı olup, mevcut durum, bu fay hattının yeniden aktif hale gelebileceğini gösteriyor.

Bu gelişmeler, Türkiye genelindeki fay hatları üzerinde büyük bir dikkatle izlenmesi gereken sismik aktiviteleri ortaya koymaktadır. Deprem riski yüksek olan bölgelerdeki bu hareketlilik, hem halkı hem de yetkilileri olası büyük depremlere karşı daha hazırlıklı olmaya yönlendirmelidir.