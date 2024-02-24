Beklenen kitap çıktı: Trabzon'un dar sokaklarında 2

Yeniçağ Gazetesi'ndeki yazarlarımızdan Turgay Beşyıldız’ın "Trabzon’un DAR SOKAKLARINDA -2’’ adlı, beklenen ikinci kitabı çıktı.

‘’Trabzon’un DAR SOKAKLARINDA-1’’adlı ilk kitabından 3 yıl sonra, bu kitabın devam niteliğini taşıyan ‘’Trabzon’un DAR SOKAKLARINDA -2’’ de, artık okurlarıyla buluşuyor.

Tadına doyamayacağınız, özlediğiniz mazideki Trabzon’u ve unutulmaz hatıralarınızı yaşayacağınız "Trabzon’un DAR SOKAKLARINDA- 2" başlıklı, 220 sayfalık kitabı, yılların bilgi birikimi ve son üç yıllık çalışmanın ürünü olarak artık raflarda.

Basımı, İstanbul’da gerçekleştirilen, Trabzon ‘Kıyı’ yayıncılığın titiz ve özverili desteğiyle oluşan kitapta, eski Trabzon ve Trabzon sokaklarını arşınlamış ve kent halkı tarafından tanınan ama hikayesi bilinen veya bilinmeyen, renkli simaların ve de sokak efendilerinin yaşanmış hayat hikayeleri mevcut.

Yer yer yalın bir dille ve akıcı bir üslupla yazılan; yılların yaşanmış birikimleriyle, Trabzon kentinin ve bu kadim şehrin tarihinde yaşayan ve yaşamaya devam eden renkli simaların yaşam hikayelerinin yer aldığı bu kitapta, bazen hüzün, bazen trajedi, bazen gözyaşı, bazen komedi, bazen kahkaha, bazen dram, bazen tebessüm ederek yaşayacağınız bir zaman yolculuğuna çıkacaksınız.

Trabzon, Ankara ve İstanbul’da ki TS CLUB mağazalarından ve trabzonspor.gov.tr web adresinde; markalar bölümündeki TS CLUB’ın internet sayfasında, arama motorundan veya en öne çıkanlar kısmından, kargo ile adrese teslim olarak da istetebileceğiniz “Trabzon’un DAR SOKAKLARINDA -2" kitabı, beklenenin üzerinde ilgi görmesi bekleniyor.

Sürekli sarı basın kartı sahibi olan; deneyimli Gazeteci-Yazar Turgay Beşyıldız’ın deyimiyle, söz konusu kitabından Trabzon sokaklarında gezintiye çıkarken şöyle diyor; “Unutmayın ki; binlerce yıllık tarihinin yarısı, neredeyse kademeli olarak yok edilmiş bu kadim kentin hayatında, herkesin ama herkesin bir hikâyesi vardır. Öğrenmeden, görmeden, dinlemeden ve okumadan bunu asla bilemezsiniz!”