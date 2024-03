Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu

Beko'dan Adıyaman'da kadınlar arası dostluk maçı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Adıyaman Umut Kentte kadın futbol takımlarını bir araya getiren bir dostluk maçı düzenlendi.

Sporu destekleyen Beko, Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan yerleşkesinde spor etkinliğine imza attı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin spor başta olmak üzere her alanda önemine dikkat çekilen etkinlikte; deprem, pandemi, doğal afet gibi kriz dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilk göz ardı edilen önceliklerden olduğu vurgulandı. Toplumsal yaşamda her alanda ve her koşulda eşitliğin sağlanması gerektiği mesajını veren ‘Kadınlar Sahada’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL TAKIMI DA DESTEK VERDİ

Adıyaman’da yaşayan kadınların inisiyatifi ile kurulan futbol takımları, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek üzere dostluk maçında karşı karşıya geldi. Dostluk maçına Beko’nun sponsoru olduğu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da destek verdi.

Beko Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Kadın Futbol Takımlarına koçluk yaparak, teknik ve taktik destek sağladı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonundan görevlendirilen kadın hakemler yönetti. Maçı santra vuruşu ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi Kaymakamı Zübeyde Aslan başlattı.

Erkeklerin çoğunlukta olduğu bayi ekosisteminde kadın oranını artırmayı da hedefleyen Beko, 2018 yılında başlattığı 100 Kadın Bayi projesi ile 2023 yılında ilk hedefine ulaştı. 100’ü aşkın kadının bayi ekosistemi içerisinde girişimci olmasını sağlayan Beko, projesini daha güçlü hedeflerle “Kadının İşi, Gücü” adıyla devam ettiriyor.