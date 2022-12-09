9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İktidarın anlaşamadığı Mısır'la Koç anlaştı. Beko Mısır'da 100 Milyon dolarlık fabrika temeli attı

İktidarın anlaşamadığı Mısır'la Koç anlaştı. Beko Mısır'da 100 Milyon dolarlık fabrika temeli attı

Türkiye ile Mısır arasındaki gergin ilişkiler yıllardır sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mısır Devlet Başkanı Sisi ile tokalaştı ama iktidarın anlaşamadığı Mısır'la Koç anlaştı. Beko, Mısır'da 100 Milyon dolarlık yeni ev aletleri fabrikasının temelini attı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:55
Takip Et

Beko Mısır'da 100 Milyon dolarlık fabrika temeli attı. İktidarın anlaşamadığı Mısır'la Koç anlaştı

İktidarın anlaşamadığı Mısır'la Koç anlaştı. Beko Mısır'da 100 Milyon dolarlık fabrika temeli attı
+
Aa
-

Koç kuruluşlarından Arçelik, küresel büyüme yolculuğuna iktidarın anlaşamadığı Mısır'da devam ediyor. 2012 yılından bu yana Mısır’da Beko markasıyla pazarlama ve satış faaliyetleri yürüten Arçelik, 100 milyon dolarlık yatırımla bir beyaz eşya üretim tesisinin temellerini attı...Şirket, yeni fabrika ile Ortadoğu ve Afrika bölgesine ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Arçelik, küresel büyümesine yeni yatırım hamlesiyle devam ediyor. 2012 yılında Beko markasıyla Mısır pazarına giren Arçelik’in, 100 milyon dolar yatırımla inşa ettiği beyaz eşya üretim tesisi tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yeni bölgesel üretim merkezi olması hedeflenen fabrikanın üretiminin yüzde 60’ından fazlasının, başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere birçok bölgeye ihraç edilmesi planlanıyor. 2023 yılında tamamlanması planlanan, 114 bin metrekarelik alana sahip fabrika, 1,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak. Yıllık 250 milyon dolar ihracat potansiyeli olan fabrikada ilk aşamada soğutma ürünleri, kombi, fırın, ankastre ve ocak; ilerleyen dönemlerde ise klima, televizyon ve çamaşır makinesi üretilecek.

Kahire’de gerçekleşen fabrikanın temel atma töreni; Türkiye’nin Mısır Büyükelçisi Salih Şen, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Beko Mısır Ülke Müdürü Ümit Günel ve üst düzey devlet görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Mısır yetkin iş gücü ve yatırım teşvikleriyle küresel şirketlere fırsatlar sunan potansiyeli yüksek bir pazar. Arçelik global büyüme yolculuğunda stratejik bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Mısır’da üretime geçmemiz bölgedeki uzun vadeli taahhütlerimizin güçlü şekilde arkasında durduğumuzun önemli bir göstergesi. Arçelik’in küresel pazarlarda edindiği zengin tecrübe ve sürdürülebilirlik vizyonuyla hayata geçireceği fabrikanın, sürdürülebilir kalkınma ve gelişmiş üretim teknolojileri açısından bir model oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise şunları söyledi: “Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya markalarından biri olan Beko’nun, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde de bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyoruz. Mısır, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile bölgedeki büyüme hedeflerimize ivme kazandıracak. Mimarisinden malzeme seçimine, üretim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasarlanan fabrikamız, su ve enerji verimliliği hedefi ve “sıfır atık” vizyonu ile faaliyet gösterecek. Arçelik olarak, yetkinliklerimizi Mısır’ın sunduğu fırsatlarla birleştirerek global konumumuzu daha da yukarıya taşımayı amaçlıyoruz"

MISIR'DA HİZMET AĞINA DA YATIRIM YAPILACAK

Üretimin yanı sıra modern perakende ve satış sonrası hizmet ağına da yatırım yapacak olan Arçelik, Mısır’daki 500 mağaza ve 83 hizmet noktasına ek olarak 250 yeni mağaza ve 50 yeni hizmet noktasını tüketicilerle buluşturacak.Yeni fabrika, Afrika pazarındaki tüketicileri ‘gezegeni iyileştiren teknolojilerle’ buluşturacak

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hamit Seki
9.12.2022 14:06
Yakında yüzde 200 ÖTV ile Mısırdan tencere tava ithal ederiz artık. Ülkemizde fabrikaları kapatıp Afrika'da açmak daha ekonomik hale geldiğinin resmidir. Küresel ekonomi modeli hayırlı olsun.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak
﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak
﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak
﻿Hizan SYDV personel alacak
﻿Hizan SYDV personel alacak
﻿Hizan SYDV personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.