Bektenov, OPEC Genel Sekreteri ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bektenov, OPEC Genel Sekreteri ile görüştü

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays, küresel petrol piyasasındaki mevcut durumu ve petrol sektöründeki güncel gelişmeleri müzakere etti.

Görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına geçen Bektenov, küresel petrol piyasasının istikrarının sağlanmasında OPEC'in önemli rolüne dikkat çekti.

Kazak lider OPEC+ bünyesindeki petrol üreticileri ve ihracatçılarının ortak eylemleri, olası olumsuz sonuçların hafifletilmesine ve piyasa durumunun istikrara kavuşturulmasına yardımcı olduğunu vurguladıktan sonra “Kazakistan hükümeti olarak OPEC+ ile iş birliğini ilerletmeye kararlıyız. Örgütün girişimlerini destekliyoruz ve mevcut gönüllü yükümlülükler de dahil olmak üzere diğer ülkelerle birlikte kısıtlamaları kabul ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Heysem el-Gays ise Kazakistan'ın küresel petrol piyasasındaki önemli rolüne dikkat çekerek, ülkede alınan önlemlerin petrol piyasasında denge ve öngörülebilir fiyatlamanın sağlanmasına etkisine dikkat çekti.

Toplantının ardından Bektenov ve Heysem el-Gays, başarılı ve verimli işbirliğini sürdürme niyetlerini yinelediler.

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