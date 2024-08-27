Bektenov, OPEC Genel Sekreteri ile görüştü

Görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına geçen Bektenov, küresel petrol piyasasının istikrarının sağlanmasında OPEC'in önemli rolüne dikkat çekti.

Kazak lider OPEC+ bünyesindeki petrol üreticileri ve ihracatçılarının ortak eylemleri, olası olumsuz sonuçların hafifletilmesine ve piyasa durumunun istikrara kavuşturulmasına yardımcı olduğunu vurguladıktan sonra “Kazakistan hükümeti olarak OPEC+ ile iş birliğini ilerletmeye kararlıyız. Örgütün girişimlerini destekliyoruz ve mevcut gönüllü yükümlülükler de dahil olmak üzere diğer ülkelerle birlikte kısıtlamaları kabul ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Heysem el-Gays ise Kazakistan'ın küresel petrol piyasasındaki önemli rolüne dikkat çekerek, ülkede alınan önlemlerin petrol piyasasında denge ve öngörülebilir fiyatlamanın sağlanmasına etkisine dikkat çekti.

Toplantının ardından Bektenov ve Heysem el-Gays, başarılı ve verimli işbirliğini sürdürme niyetlerini yinelediler.