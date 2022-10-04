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Bel ağrısını şıp diye kesen en doğal yöntem

Herkesin korkulu rüyası olan bel ağrısının sona erdirilmesi için çeşitli yöntemler deneniyor. Bel ağrısını bitirecek besinleri paylaşıyoruz…

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 09:25
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Bel ağrısını şıp diye kesen en doğal yöntem

Bel ağrısını şıp diye kesen en doğal yöntem
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Posta’da yer alan habere göre; Oturma, uzanma ya da hareket esnasında yaşanan ve kişinin yaşam kalitesini düşüren bel ağrısı, zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor. Geçmeyen bel ağrısıyla karşılaştığınızda öncelikli olarak doktorunuza görünmeniz gerektiği vurgulandı. Ancak çoğu ağrıda olduğu gibi bel ağrısında da doğal besinler yardımımıza yetişiyor ve ağrının geçmesinde büyük rol oynamalarıyla biliniyor.

İŞTE, BEL AĞRISINA İYİ GELEN BESİNLER...

Biberiye 

Biberiye en keskin kokulu bitkiler arasında yer aldığı bildirildi. Ağrı kesici özelliği bulunan biberiye yağını yatmadan önce sırtınıza sürerek, üzerine ısıtılmış havlu koyup, uyumanız tavsiye edildi.

Zerdeçal

Kemik ve kas ağrılarını dindiren güçlü baharatlar arasında olan zerdeçal, güçlü bir antioksidan kaynağı oalrak bilinir ve vücuttan tüm iltihabı kısa sürede temizlediği bildirildi.

Zencefil 

Anti-inflamatuar özelliğine sahip olan zencefil bel ağrısı için de çok sık kullanılan doğal bir malzeme olduğu biliniyor. Güçlü bir iltihap söktürücü olan zencefil, özellikle kemikleri güçlendirerek kütlesinin düşmesini engellediği bildirildi. Tek yapmanız gereken zencefil köklerini sıcak bir kompres haline getirmek ve ağrıyan bölgenize birkaç dakika boyunca uygulanmasının gerektiği vurgulandı. Dilerseniz zencefil yağını ağrıyan bölgeye masaj yaparak da yedirebilirsiniz.

Defne yaprağı 

Defne yaprağı, vücut ağrılarını dindirmede fayda sağlıyor. Uzmanlar ağır işlerde çalışan kişilerin günde bir bardak defne yaprağı çayı tüketmelerini önerildi.

Haşhaş tohumu 

Haşhaş tohumu ağrıları dindirmede etkilidir. Ancak kullanımında bazı sıkıntılar yaşanır. Bu yüzden ölçülü ve dikkatli kullanıldığında ağrıyı anından dindirebilirsiniz.
İki çay kaşığı haşhaş tohumunu 3 yemek kaşığı nane yağının içine atıp karıştırın tohumları içinde iyice eziniz.

Tohumların çıktığı yerden bir sıvı da çıkar. O sıvıyıda ekleyin. Bir gün bekledikten sonra yeniden iyice karıştırın. Bel ağrınızın olduğu bölgeye sürün. Bölgeyi bir yarım saat sıcak tutun.

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