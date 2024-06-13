Belasını aramak deyimi ne anlama geliyor?

Belasını aramak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle kavga çıkarmak için bir fırsat aramak anlamında kullanılan bir deyimdir. Sıkıntı ve anlaşmazlık yaratmak için dikkatlice uygun bir anı beklemek ve bu anı kendi lehine kullanmak anlamına gelir.

Kişinin çatışma ve problemlerden beslendiğini, huzursuzluk çıkarmaktan zevk aldığını ve bu tür durumlarda kendini güçlü hissettiğini gösterir. Bela arayan kişi, çevresindeki insanlarla anlaşmazlık yaşamayı ve gerginlik yaratmayı tercih eder, böylece kendini kontrol altında ve etkili hisseder.

BELASINI ARAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gece gece belanı arama, bas git yoluna."