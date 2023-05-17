Belçika Bosna Hersek'te büyükelçilik açacak

Konakovic, Belçikalı mevkidaşı Hadja Lahbib ile başkent Saraybosna'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakanlar, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Konakovic, burada yaptığı açıklamada, Belçika'nın Bosna Hersek'te büyükelçilik açmaya karar verdiğini ifade etti.

Söz konusu kararın, iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını aktaran Konakovic, "Bu, bizim için çok güzel ve olağanüstü bir haber." dedi.

Konakovic, Lahbib ile Dışişleri Bakanlıkları arasında mutabakat zaptı imzaladıklarına işaret ederek, Belçika'ya, ülkesine Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda destek verdiği için teşekkür etti.

Bosna Hersek'teki AB Barış Gücü Misyonu'nun varlığının ülkedeki istikrar için önemli olduğunun altını çizen Konakovic, ülkede istikrarın olmaması halinde yatırımların ve turizmin de olmayacağını belirtti.

"BOSNA HERSEK AB AİLESİNİN BİR PARÇASI"

Belçikalı Bakan Lahbib ise Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in son zamanlarda yaptığı ayrılıkçı açıklamalarından endişe duyduklarını söyledi.

Lahbib, Bosna Hersek'in AB ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu yoldaki desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Ülkesinin Bosna Hersek'te büyükelçilik açmasının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirten Lahbib, şöyle devam etti:

Bosna Hersek'in AB entegrasyonuna verdiğimiz desteği vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle bir mutabakat zaptı imzaladık. Bosna Hersek'te ve ülkem Belçika'da çeşitlilikten, halklardan ve dillerden bahsederken bir yol ayrımında olduğumuza inanıyoruz. Belçika, Bosna Hersek'in AB perspektifini güçlendirmeye kararlı. Bosna Hersek vatandaşları için çok önemli olan yapıcı bir diyalog başlatılmasına katkıda bulunduk.

Lahbib, Ukrayna'daki savaşa da değinerek, "Demokratik olarak barışçıl ve istikrarlı kurumları güçlendirme yükümlülüğümüz var. Umarım Ukrayna'daki durum en iyi şekilde çözülür." diye konuştu.

Belçikalı Bakan Lahbib, ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edilecek.

(AA)