Belçika bir nükleer reaktörü daha kapatıyor

Avrupa'da yaşanan enerji krizine rağmen Belçika'nın Huy şehrinde bulunan Tihange 2 nükleer reaktörünün faaliyeti bugün yerel saatle 23.59'da durdurulacak.

Böylece, faaliyete 1983'te devreye giren nükleer reaktörün elektrik şebekesine bağlantısı 40 yıllık hizmetin ardından sona erecek.

Belçika'da geçmişteki hükümetlerin aldıkları kararlar doğrultusunda hazırlanan nükleerden çıkış yasası nedeniyle kapatılacak olan Tihange Nükleer Santrali'nin 3 reaktöründen biri olan Tihange 2 reaktörü yıllık 1055 megavatsaatlik elektrik üretim kapasitesine sahipti.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyordu.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyordu.

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı.

Doel 3 reaktörü de kapatılmıştı

Geçmiş hükümetlerin kararları uyarınca Doel 3 rektörü geçen yıl eylül ayında kapatılmış, Tihange 2 reaktörünün ise 2023'ün şubat ayında kapatılması kararlaştırılmıştı.

Enerji krizi nedeniyle mevcut hükümet, bu reaktörlerin faaliyet süresinin uzatılması için çalışmalar yapmaya başlamış ancak reaktörlerin operatörleriyle hükümet arasında yapılan görüşmelerde bu aşamada kapatma sürecinin ertelenmesinin teknik ve yasal bakımdan mümkün olmadığı, bunun güvenlik riskleri doğuracağı tespit edilmişti.

2 reaktörün süresi uzatılıyor

Öte yandan, Belçika, savaşın başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Faaliyet süreleri uzatılan 2 reaktör, ülkenin en son 1985'te inşa ettiği nükleer tesisler olarak biliniyor.