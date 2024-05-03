Son dakika... İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu

27 Nisan’da 5. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştiren İYİ Parti’de yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmuştu.
Geçtiğimiz gün İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel merkezinde makamını Müsavat Dervişoğlu’na devretmişti.
Dervişoğlu’nun A Takımı belli oldu.
İşte İYİ Parti’nin yeni başkanlık divanı:
Siyasi İşler Başkanı: ENVER YILMAZ
Genel Sekreter: UĞUR POYRAZ
Mali İşler Başkanı: Ersin Beyaz
Teşkilat İşleri Başkanı: HASAN TOKTAŞ
Kurumsal İlişkiler Başkanı: ŞÜKRÜ KULEYİN
Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı : HAKAN ŞEREF OLGUN
Uluslararası İlişkiler Başkanı: AHMET KAMİL EROZAN
Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı: AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
Millî Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı: DR. CENK ÖZATICI
Yerel Yönetimler Başkanı: CUMALİ DURMUŞ
Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: KEVSER OFLUOĞLU
Medya Tanıtım Başkanı: SELCAN TAŞÇI HAMŞIOĞLU
Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı: PROF. DR. ÜMİT ÖZLALE
ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı: PROF. DR. ALPASLAN YÜCE
STK İlişkileri Başkanı: ALPER AKDOĞAN
Toplumsal Politikalar Başkanı: İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
Tarım Politikaları Başkanı: KADİR ULUSOY
Genel Sekreter Yardımcısı: DURSUN ÇOLAK
Başdanışman: SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ
Başdanışman: ALİ ÇOŞKUN
Başdanışman: MÜMTAZ ÇOBAN