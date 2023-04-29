Belçika’da Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Belçika’da oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.

150 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede başkent Brüksel, Anvers ve Limbourg bölgesindeki Hasselt şehrinde sandık merkezlerine gelen Türk vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu.

37 bin seçmenin bulunduğu Hasselt’te seçmenler, Trixxo Arena’da kurulan 5 sandıkta oy kullandı. Türkiye’nin Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, vatandaşların güvenle oylarını kullanmaları için gereken koşulların sağlandığını ve çok yoğun bir ilgi yaşandığını ifade etti.

Kesmen, “Bugün seçim günü. Gerçekten vatandaşlarımızın heyecanla gerek Anvers’te gerek Hasselt’te oylarını kullanmak için geldiklerini görüyoruz. Ben öncelikle Hasselt’te gösterdikleri sabır için, uzun bir kuyruk var, bu kuyrukta bekleyip oylarını kullandıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hasselt bu sene ilk defa açılan bir merkez. Toplam 5 sandık kuruldu. Anvers’te sandık sayılarımız hafta sonları 14. Hasselt’te beklenenin de ötesinde bir yoğunluk yaşıyoruz. Ama şimdiye kadar vatandaşlarımız gerekli sabrı gösterdiler. Üç gün boyunca Hesselt’te oy kullanma devam edecek akşam 6’ya kadar. Eğer Anvers’e gitme imkanları varsa, vakitleri yeterliyse oraya gidip vatandaşlarımızın daha kısa sürede oy kullanması mümkün. Ama Limbourg ve Hasselt’i tercih ederlerse her zaman burada kendilerini görmek isteriz. Ama buradaki bekleme süresi Anvers’e göre biraz daha fazla” diye konuştu.

Belçika’da bugün başlayan oy verme işlemi yarın ve pazartesi günü de devam edecek. Başkent Brüksel’de hafta içi 12 ve hafta sonu 14 sandık oy vermek için hazır bulunacak.

(İHA)