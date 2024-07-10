Belçika’da turuncu alarm

Düzenleme: Kaynak: AA
Belçika’da turuncu alarm

Belçika'da, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde "turuncu alarm" ilan edildi. Başkent Brüksel'e hakim olan şiddetli yağışlar ve rüzgarlar, yaz günlerinden çok sonbaharı anımsatan bulutlu ve serin günlerin ardından geldi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), Hainaut, Namur, Liege, Walloon Brabant, Flaman Brabant, Limburg ve Anvers bölgeleri ile Brüksel'de yerel saatle 16.00 ile 23.00 arasında gök gürültülü sağanak yağışlar sebebiyle turuncu alarm verdi. Rüzgarlar saatte 90 kilometreyi aşarken, başkentte yollar ve tüneller su altında kaldı.

Brüksel'de, Porte de Hal, Vleurgat, Bailli tünelleri iki yönlü, Cinquantenaire ve Loi tünelleri ise merkez istikametinde trafik nedeniyle kapatıldı. Sağanak yağışlar tramvay hatlarında aksaklıklara, otobüs güzergahlarının değişimine yol açtı.

Belga haber ajansının bildirdiğine göre, Brüksel'deki demir yolu trafiği de yağışlardan olumsuz etkilendi. Etterbeek'te, Huizingen ile Beersel arasındaki ulaşım ve Holleken ile Nivelles arasındaki yolculuklar, devrilen ağaçlar yüzünden aksadı.

Öğleden sonra artan yağışlar nedeniyle fırtına ve su baskını riski, İçişleri Bakanlığı'nı 1722 itfaiye yardım hattını devreye sokmaya yönlendirdi. Şu ana kadar Brüksel'de itfaiye ekipleri 50'den fazla müdahalede bulunarak 150'den fazla yardım çağrısını karşıladı.

Kötü hava koşulları nedeniyle Brüksel'deki parklar ve ormanlar, yerel saatle 17.00 itibarıyla ziyarete kapatıldı. RMI, Fransa üzerinden gelecek sıcak rüzgarların gece saatlerinden itibaren ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru ilerleyeceğini belirterek şiddetli fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Belçika'da Ekim 2023'ten bu yana yağışlar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Haziran ayı, ardı ardına normalin üzerinde yağışların kaydedildiği dokuzuncu ay oldu ve bu durum, marttan ekime kadar art arda sekiz ay boyunca yağışların 1905 yılının rekorunu kırarak ortalamanın üzerinde seyrettiği anlamına geldi.

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