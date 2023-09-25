Belçikalı çiftin gözaltına alınmalarına neden olan taşlar tarihi eser çıktı

Antalya’ya tatile giden Belçikalı bir çift, akvaryumları için topladıklarını söyledikleri taşların tarihi değere sahip olduğu için yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya.

KAYNAK: Haber Merkezi
Belçikalı çiftin gözaltına alınmalarına neden olan taşlar tarihi eser çıktı

Çiftin bavullarında bulunan taşların, arkeoloji uzmanları tarafından incelenmesi sonucunda mimari bir dekorasyon parçası ve bir mermer yer döşemesinin parçaları olduğu ortaya çıktı.

Havaalanında yakalandılar

Belçika’nın Anvers kentinden Antalya’ya gelen Kim ve Warre adlı çift, geçen hafta ülkelerine dönmek için havaalanına gittiklerinde, güvenlik kontrol sırasında bavullarında üç adet taş bulundu. Havaalanı polisi tarafından gözaltına alınan çift, yurtdışına çıkış yasağı ve her hafta karakola giderek imza verme koşuluyla serbest bırakıldı.

Tarihi eser kaçakçılığı suçlaması

Çiftin topladığı taşların tarihi değere sahip olduğu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonucunda belirlendi. Çift, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkacak. Bu sürecin iki ayı bulabileceği belirtiliyor. Çift, 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis ve 18 bin liraya kadar para cezası istemiyle yargılanacak.

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