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Tinder’dan tanıştığı sevgilisine 7,5 milyon kaptırdı

Belçikalı profesör Carolina Berrocal, kendisini ‘ABD’li yaşam koçu Patrick’ olarak tanıtan Afrika kökenli Alie’ye 7.5 milyon lira dolandırıldı. Kadın, şikâyetçi oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:34
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Belçikalı profesör Carolina Berrocal Tinder’dan tanıştığı sevgilisine 7,5 milyon kaptırdı. İstanbul'da öğrenci olduğu ortaya çıktı

Tinder’dan tanıştığı sevgilisine 7,5 milyon kaptırdı
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Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi’nde profesör olan Carolina Berrocal, arkadaşlık uygulaması Tinder’da Hollandalı Patrick Anderson olduğunu sandığı kişi ile tanıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul’a seyahat edeceğini dile getirdi.

İstanbul’a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün “Otelde mahsur kaldım” diyerek 8 bin 500 dolar daha istedi. Çiftin ilişkisi gün geçtikçe ilerlerken Anderson’un istekleri de arttı.

Hesabının bloke edildiğini iddia edip nakliyenin anlaşıldığı gibi gerçekleşmediğini, müteahhitle sorun yaşamamak için 48 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra işlerinin iyi gitmediğini belirterek 27 bin dolarlık bir ricada daha bulundu.

KADIN ERKEK ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENDİ

Erkek arkadaşından şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istedi. Aksi halde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren kadının sözlerine aldırış etmeyen Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince Carolina, şüphelerinin peşine düştü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukatı aracılığı ile delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştıran Belçikalı kadın, Tinder üzerinden tanışarak arkadaş olduğu kişinin, güvenini kazandıktan sonra kendisini dolandırdığını iddia etti. Toplam zararının 7 milyon 500 bin Türk Lirası olduğunu söyleyen Berrocal, Sierra Leone’li Alie Koroma hakkında suç duyurusunda bulundu.

ROMANYA’DA YAŞAYAN BİR KADINI DAHA DOLANDIRMIŞ

Erkek arkadaşı sandığı adamı araştırmaya başlayan kadın, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğu, aynı hesabın Romanya’da da bir kadını dolandırdığı bilgisine ulaştı. Prof. Berrocal, para gönderdiği kişinin İstanbul Marmara Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Sierra Leone’li Alie Koroma olduğunu da öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Carolina Berrocal çareyi savcılıkta aradı.

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AKM
6.12.2022 09:41
bizde staj gördüğü belli bizimkiler yetmedi birde afrikalısı çıktı  
 
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