Belediye başkanı belediyenin parasıyla falcıya gitti! Ölen babasıyla görüşmek için servet harcadı

Eski bir istihbaratçı olan Belediye Başkanı Gilles d’Ettore ve kasabada meşhur olan falcı Sophia Martinez, haklarında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında hapishaneye atıldı.

Fransız medyasının aktardığı bilgilere göre falcı kadın, belediye başkanını dolandırmakla; belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlanıyor.

ÖLEN BABASIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Martinez, ölülerle konuşabildiğini söyleyerek ün kazandı. Belediye başkanı da ondan kendisini ölen babasıyla görüştürmesini istedi. Martinez’in ruh çağırma seansları sırasında sesi aniden değişiyor ve belediye başkanının babasının tonuna bürünüyordu.

4 SENE BOYUNCA KANDIRDI

Falcı kadının geçen dört sene boyunca belediye başkanını şahsen ve telefonla manipüle ettiği iddia ediliyor. Belediye Başkanı d’Ettore, Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yapmakla suçlanıyor.

TATİLLER, İŞLER, EVLER…

İddialara göre belediye başkanı, falcının ailesinden birkaç kişiyi belediye meclisinde işe almış ve kadının evini de yenilemiş.

İNANILMAZ HİKAYE

Belediye başkanının avukatı Jean Marc Darrigade, “Bu çılgınca bir hikaye. İnanılmaz bir şey çünkü siyasetin içinde, belediye başkanı ve eski milletvekili olan çok zeki bir adamınız var. Ve böyle bir adamın bir kadın tarafından manipüle edilebileceğini fark ediyorsunuz" diyor.

FALCI KADINA AŞIK OLMUŞ OLABİLİR

Avukat, “Onda zihinsel bir zayıflık buldu ve bunu kişisel çıkarları için kullandı. Dolandırıldığını kabul etmesi uzun zaman aldı” diye konuştu. Kasaba halkının bir kesimine göre ise d’Ettore, falcı kadına aşık olmuş olabilir.

CADI DEDİLER HÜCREYE ATTILAR

Bu arada Martinez, sadece kadınların kaldığı hapishane koğuşunda kendisini cadılıkla suçlayan mahkumlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra hücreye alındı.