AKP’li eski vekil erken seçim için tarih verdi! Ankara’da beklenmedik gelişme

Düzenleme: Kaynak: Aydınlık
AKP’li eski vekil erken seçim için tarih verdi! Ankara’da beklenmedik gelişme

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, AKP’li eski bir milletvekiliyle yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

AKP’de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra başlayan değişim tartışmalarına Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik de katıldı. Özçelik kadro revizyonu ve erken seçim konularıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Özçelik, AKP eski milletvekiliyle yaptığı görüşmede “Hükümetle Meclis koptu. Bu sistemin en büyük sıkıntısı. Bakanlar Meclis’ten atansaydı böyle olmazdı. Milletvekilleri karınca gibi çalışırdı. Milletvekili seçilen arkadaşlar… Hevesleri çabuk sönüyor. Milletvekilliğinin pek önemi kalmadı” dediğini aktardı.

Özçelik, AKP’li ismin erken seçim için “2026’dan önce olmaz” dediğini de vurguladı.

Özçelik’in ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla …’ başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

MİLLETVEKİLLİĞİNİN PEK ÖNEMLİ KALMADI”

Eski bir AK Parti milletvekili ile karşılaştım. Gelişmeleri konuştuk. AK Partide olası değişiklikleri sordum. Meclis’teki boş vermişliğe dikkat çektim. Gözlemlerimi aktardım. Gülümsedi. ’Eskiden bakan değişikliği heyecanlandırırdı. Grupta, partide kulisler başlardı. Ama şimdi bakanlar dışarıdan atanıyor. O nedenle kimsenin umurunda değil. Hükümetle Meclis koptu. Bu sistemin en büyük sıkıntısı. Bakanlar Meclis’ten atansaydı böyle olmazdı. Milletvekilleri karınca gibi çalışırdı. Milletvekili seçilen arkadaşlar… Hevesleri çabuk sönüyor. Milletvekilliğinin pek önemi kalmadı” dedi

“2026’DAN ÖNCE OLMAZ”

Erken seçimi sordum. Milletvekilleri pek istemez. Onlar da karşılar. Ama kimse “olmaz” demiyor. İktidarın, ekonominin durumuna vurgu yapıyorlar. Özel’den çok İmamoğlu’nun tavrını merak ediyorlar. “2026’dan önce olmaz” diyorlar. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek… İzliyoruz.

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