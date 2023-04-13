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Belediye başkanının kalp masajı yaptığı vatandaş hayata döndü

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, teravih namazı kılarken kalp krizi geçiren ve ilk müdahalesini kendisinin yaptığı Nazmi Başaran’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:31
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Belediye başkanının kalp masajı yaptığı vatandaş hayata döndü

Belediye başkanının kalp masajı yaptığı vatandaş hayata döndü
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İHA’nın haberine göre; Geçen hafta teravih namazı için gittiği Uncubozköy Camii'nde fenalaşan 70 yaşındaki Nazmi Başaran'ın kalp krizi geçirdiğini anlayarak ilk müdahalesini yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başaran’ı tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde ziyaret etti. Hastanın durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Başkan Çerçi, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaran, "Olay anında siz oradaymışsınız. İlk müdahaleyi siz yapmışsınız. Allah razı olsun. Sağ olun var olun" dedi.

Nazmi Başaran’ın sağlık durumunun iyiye gitmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise bir hekim olarak üzerine düşeni yaptığını söyledi. Başkan Çerçi, “Geçen hafta teravih namazı için gittiğim Uncubozköy Camii'nde fenalaşan Nazmi Başaran ağabeyimizin kalp krizi geçirdiğini fark ettim. Kadınlar bölümünde namaz kılan sağlıkçı hanımefendiyle birlikte ambulans gelene kadar ilk müdahalesini yaptık. Bugün de kendisini ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Görüyorum ki Nazmi ağabeyimizin sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor. Rabbim kendisini ailesine ve sevdiklerine bağışladı. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
 

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