﻿Muğla'da çöp ev

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Armutalan Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle adrese gitmişti.

Aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpeğe rastlanılması üzerine kiracı olarak oturan H.A, gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmişti.

Belediye ekipleri evde sağ kalabilen kedi ve köpekleri hayvan barınağına götürmüştü. (AA)