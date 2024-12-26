Belediye otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Belediye otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir TIR sürüsü ile belediye otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Feci kazada ekipler bir yolcuyu ise hastaneye kaldırdılar.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Koru Metro İstasyonu'ndan ve Başkent OSB'ye sefer yapan 581 hat numaralı belediye otobüsü ile vinç parçası yüklü TIR, kavşaktan aynı anda dönüş yaptıkları sırada çarpıştı.

TIR'ın taşıdığı vinç parçası, otobüste hasara neden oldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otobüste yolcu olarak bulunan A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer yolcu S.Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TIR ve otobüs sürücüleri, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediye otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Belediye otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Belediye otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Belediye otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

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