Belediye otobüsünde vicdanları sızlatan olay: Lise müdürü ile oğlu yaşlı çifte saldırdı

Mersin'in Toroslar ilçesinde Şehir Hastanesi'ne giden belediye otobüsünde yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamayan böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında önce bab ile oğlu bir anda yaşlı çifte saldırdı. R.P.'nin üzerine çıkan İsmet T., yaşlı adamı feci şekilde darp etti.

O anlar otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan derbedilen çiftin şikayeti üzerine baba ile oğlunun aynı gün gözaltına alındığı öğrenildi.

İfadelerinin alınmasının ardından da İsmet T. tutuklanırken, oğlu Ahmet Oğuz T. ise serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, otobüste yaşanan tartışmanın "koltuk" nedeniyle çıktığı belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yaşlı çiftin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak itibarıyla açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır."