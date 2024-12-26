Belediye otobüsüne çarpan motosiklet, alev alarak yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediye otobüsüne çarpan motosiklet, alev alarak yandı

Sultanbeyli’de bir motosiklet sürücüsü İETT’ye ait belediye otobüsüne çarptı. Kaza sonrası motosiklet alev alarak yandı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdüler.

Kaza, Sultanbeyli Oto Sanayi Sitesi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet İETT otobüsüne arkadan çarparak alev aldı.

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Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve alev alev yanan motosiklete çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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