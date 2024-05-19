İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir Balçova’da garaja girmekte olan belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı.