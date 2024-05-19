İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir Balçova’da garaja girmekte olan belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de, Balçova'dan Konak istikametine seyreden Muhammed Tevfik Sarı kontrolündeki motosiklet, Haydar Aliyev Bulvarı’nda yer alan ESHOT'a ait garaja girmeye çalışan belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Muhammed Tevfik Sarı ve Melih Ç., metrelerce sürüklenerek savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Sarı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Muhammed Tevfik Sarı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Ağır yaralı vaziyetteki Melih Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Melih Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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