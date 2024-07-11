Belediyeler sahipsiz hayvanlara ötanazi yapabilecek. AKP'den sokak köpeklerine ilişkin yeni karar

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, son dönemde tartışma konusu olan sokak köpeklerine ilişkin düzenlemelerle ilgili Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılan kanun teklifiyle ilgili TBMM’de bulunan beş partiyi ziyaret ederek, düzenledikleri bilgi notunu grup başkanvekillerine iletti. Kanun teklifi yarın meclis başkanlığına sunulacak.

Yenişehirlioğlu yayınladığı yazılı açıklamada, raporun önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci’ye daha sonra da AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’e ve sonra da bu hafta gerçekleştirilen MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğunu ifade etti.

Yenişehirlioğlu'nun kanun teklifiyle ilgili sunduğu bilgi notuna göre yapılmak istenen düzenlemeler ise şöyle sıralandı,

"-Yakala, kısırlaştır, sal metodundan vazgeçilecek. Yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir modeline geçilecek.

-Öncelikle saldırgan, çeteleşmiş, bulaşıcı veya tedavi edilemeyecek hastalığı olanlar olmak üzere sahipsiz hayvanlar tedricen toplanarak bakımevlerine götürülecek.

-Bakımevi olmayan veya kapasitesi yetersiz olan yerlerde bakımevleri tesis edilecek.

-Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olanlara ötanazi uygulanacak.

-Sahiplendirme kampanyaları gerçekleştirecek. Sahiplendirilen hayvanlar kısırlaştırılarak, aşıları yapılarak ve çiplenerek teslim edilecek."

Tüm bu uygulamaların sonunda "popülasyon artışı durdurulamaması, kuduz ve bulaşıcı hastalıkların artma riski, çeteleşme davranışlarının görülmeye devam edilmesi" durumunda ilgili belediyeler sahipsiz hayvanlara "ötanazi" yapabilecek.

"BELEDİYELERE HAPİS CEZASI"

İlgili metinde, barınaklara alınan hayvanlar "belediyenin sorumluluğu" altında tutulacak. Buna göre;

-Hayvanlarını terk eden vatandaşlara para cezası verilecek.

-Kurumların sahiplendiği ya da belediyenin kendi sorumluluğu alanındaki hayvanları başka bir il/belediye sınırına veya ormana terk etmesi durumunda hapis cezası verilecek.

-Yasadışı hayvan üretimi olduğundahapis cezası verilecek.

-Bakanlık; bakımevi kurulumu, rehabilitasyon faaliyetleri ve çalışmalara yönelik yerel yönetim mali destek sağlayacak."

Kanun içerisinde bulunan, yerel yönetimlerin bütçelerinden pay ayırma zorunluluğunun süresi uzatıldı. 2027 senesinin sonuna kadar, bakanlık uygulama esaslarını bir Yönetmelikle belirleyecek.

"6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI"

İlgililer görevlerini yerine getirmezse TCK madde 257 "görevi kötüye kullanma suçu" hükümleri uygulanacak. Söz konusu madde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.