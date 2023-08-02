Belediyenin dağıttığı aşureyi elleriyle kaplara doldurdular. Sağdaki kadına dikkatli bakın

Afyonkarahisar Belediyesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure almaya kovalarla gelen vatandaşlar arasında izdiham çıktı. O anlar saniye saniye kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Belediyenin dağıttığı aşureyi elleriyle kaplara doldurdular. Sağdaki kadına dikkatli bakın

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 40 hafıza 40 hatim okutularak 40 kazanda pişirilen aşure, cuma namazı sonrası dağıtılmak üzere hazırlandı.

Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin farklı yerinde dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başlamıştı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törende, aşure etkinliğinin yaklaşık 550 yıldır devam ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Aşure dağıtımı sırasında yaşanan organizasyon eksikliği ve izdiham sosyal medyada gündem oldu.

İnsanların elleriyle aşure almaya çalıştığı görüldü.

88.png

77.png

q.png

Öne Çıkanlar
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Son Haberler
Doğru spor yapmayanlar sakatlanıyor Sağlık
Doğru spor yapmayanlar sakatlanıyor
Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni hesap ortaya çıktı Ekonomi
Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni hesap ortaya çıktı
İlber Ortaylı yalnızca Türklerde olmayan bir huyu açıkladı Güncel
İlber Ortaylı yalnızca Türklerde olmayan bir huyu açıkladı
Esenyurt’ta polis uygulamasında 2 kişiye gözaltı Güncel
Esenyurt’ta polis uygulamasında 2 kişiye gözaltı
Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı. Borcu olanlar yandı Ekonomi
Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı. Borcu olanlar yandı
81 yıl sonra gelen rekor. 10 biçerdöver kese kese bitiremedi. Görenler "maşallah" dedi Güncel
81 yıl sonra gelen rekor. 10 biçerdöver kese kese bitiremedi. Görenler "maşallah" dedi