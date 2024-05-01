Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük

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Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük
FIVB U17 Dünya Şampiyonası grup aşaması için kuralar çekildi.

FIVB U17 Dünya Şampiyonası Peru’nun ev sahipliğinde 17-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvada boy gösterecek olan 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızın gruplardaki rakipleri belli oldu.

B Grubu’nda yer alacak olan millilerimiz Tayland, Çin ve Ekvador ile mücadele edecek.

İşte gruplar:

A Grubu: Peru, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kanada

B Grubu: Türkiye, Tayland, Çin, Ekvador

C Grubu: İtalya, Arjantin, Mısır, Meksika

D Grubu: Japonya, Hırvatistan, Porto Riko, Tayvan

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