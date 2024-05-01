Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük

FIVB U17 Dünya Şampiyonası Peru’nun ev sahipliğinde 17-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında oynanacak.
Turnuvada boy gösterecek olan 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızın gruplardaki rakipleri belli oldu.
B Grubu’nda yer alacak olan millilerimiz Tayland, Çin ve Ekvador ile mücadele edecek.
İşte gruplar:
A Grubu: Peru, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kanada
B Grubu: Türkiye, Tayland, Çin, Ekvador
C Grubu: İtalya, Arjantin, Mısır, Meksika
D Grubu: Japonya, Hırvatistan, Porto Riko, Tayvan
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