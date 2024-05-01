Otomobil motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA
Otomobil motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı
Konya’da otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldığı bildirildi.

Beyşehir, Konya'da bir otomobilin motor kısmına giren ve orada sıkışan bir yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bu olay, Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Seydişehir'den Üzümlü'ye 07 GHT 43 plakalı aracı ile gelen bir sürücü, mezarlık karşısındaki yolda park ettiği aracının motorundan kedi sesleri duyduğunu fark etti.

Motor kısmında sıkışan kediyi kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar sonucu aküyü ve hava filtresini çıkardıktan sonra yavru kediye ulaştı.

Kurtarılan yavru kediye "Umut" adını veren sürücü, onu sahiplendi.

İlgili Haberler
Konya'da çekici ile süt tankeri çarpıştı
Konya'da çekici ile süt tankeri çarpıştı
Konya'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Konya'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Konya’da aynı anda 15 yerde yer yarıldı. Elm Sokağı Kabusu gibi
Son Haberler
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı Gündem
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada Gündem
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı Gündem
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı
Elazığ'da şap denetimi Yerel Haberler
Elazığ'da şap denetimi
Aydın'da yangın. Maddi hasar var Yerel Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler... Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...