Otomobil motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Beyşehir, Konya'da bir otomobilin motor kısmına giren ve orada sıkışan bir yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bu olay, Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Seydişehir'den Üzümlü'ye 07 GHT 43 plakalı aracı ile gelen bir sürücü, mezarlık karşısındaki yolda park ettiği aracının motorundan kedi sesleri duyduğunu fark etti.

Motor kısmında sıkışan kediyi kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar sonucu aküyü ve hava filtresini çıkardıktan sonra yavru kediye ulaştı.

Kurtarılan yavru kediye "Umut" adını veren sürücü, onu sahiplendi.