Belediyeye açtığı davayı kazandı yolu paramparça etti

Adana’da Sarıçam Belediyesi, 10 yıl önce bir arazinin köşe bölümünü imar anlaşmasıyla sokak yaptı. Yapılan sokak 54 iş yerinin bulunduğu iş merkezine yıl oldu. Arsanın imar anlaşmasından öneki sahibi belediyeye hakkın vermediği gerekçesiyle dava açtı. Yıllarca süren davada mahkeme arsa sahibinin lehinde karar verdi ve arazi tekrar kendisine geçti.

Arazinin sahibi ilk iş olarak asfaltı kaldırmak için iş makinaları ile sokağa geldi ve yolu parçalattı. 9 yıldır iş merkezine çıkan tek sokaktan iş yerlerine giden esnaf, yolun parçalandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Belediyeye durumu bildiren esnaf, soruna çözüm bekliyor.

'BELEDİYE, HATASINI KABUL EDİYOR'

İş merkezinin başkanlığını yapan Uğur Taş, "8 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Burada 54 tane bağımsız iş yeri var. Sarıçam Belediyesi zamanında sokağın olduğu araziye imar izni vermiş. Uygulama süreci düzgün yürütülememiş ve arsa sahibiyle davalık olmuşlar. Vatandaş davayı kazanınca gelip yolu yıktırdı. İş yerlerimize giden tek yol bu. Arsa sahibi, bizden 6 milyon lira talep ediyor. Böyle bir gücümüz yok. Belediye ise kendi hatasını kabul ediyor ama şu an için çözüm bulamadı. 700 çalışan mağdur olmuş durumda. Araçlar buraya gelip gidemeyecek. Biz iş yerlerimize mal indiremeyeceğiz" dedi.