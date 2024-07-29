Belediyeye ait kreşte şiddet iddiasında skandal görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediyeye ait kreşte şiddet iddiasında skandal görüntüler ortaya çıktı

Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde bir öğretmen tarafından 4 yaşındaki öğrenciye uygulanan şiddetin kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı.

Bandırma Belediyesi'nin gündüz bakımevinde büyük bir skandal yaşandı. Yaşanan skandalın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Belediye yetkililerinin açıklamalarının aksine, C.U. adlı öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisinin eline tırnaklarını geçirerek yaraladığı görüntülerle ortaya çıkarken, çocuğunun gündüz bakım evinde yaşadığı kabus dakikalarının görüntülerinin ortaya çıktığını ifade eden baba Cengiz Özşaylan, bir açıklama yayınlayarak olayın iç yüzünü anlattı.

Cengiz Özşaylan'ın iddialarına göre, kreşte çocuğa karşı sistematik bir şekilde işkence durumunun söz konusu olduğu ifade edilirken olayın örtbas edilmek istendiği de öne sürüldü.

"DİĞER ÖĞRETMENİN DE DUYARSIZ DAVRANDIĞI GÖZÜMÜZDEN KAÇMADI"

Özşaylan, "Olayın ardından bir belediye yetkilisi bize hediyeler teklif etti ancak kabul etmedik. Bize bu tip şeylerle geldiler. Ben ısrarla bir yıl geriye dönük kamera görüntülerini görmek istedim. Bize savcılık izniyle bu görüntülerin verilebileceği söylendi. Sonrasında biz de savcılık kanalıyla görüntüleri talep ettik ancak 6 aya dönük kamera görüntüleri yok edildi. Bize görüntüler verilmedi. Bu arada öğretmen C.U. görevinden uzaklaştırılmıştı. Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı. Bu olaylar yaşandıktan sonra kamera görüntülerindeki diğer öğretmenin de duyarsız davrandığı gözümüzden kaçmadı. Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı" diye konuştu.

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