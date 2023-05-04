Belgrad'daki saldırıda hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişiye anma töreni

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında başta Sırbistan olmak üzere bölge ülkelerde yaşamını yitirenlerin anısına mum yakılıyor, çiçek bırakılıyor.

Belgrad'da binlerce kişi olayın yaşandığı okulun önüne giderek mum yaktı, hayatını kaybedenler için not ve oyuncaklar bıraktı.

Sırbistan genelinde saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlenirken, bölge ülkeler Hırvatistan ve Bosna Hersek'te de mum yakıldı.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, saldırıda yaralanan 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu, diğer öğrencilerin ise bilincinin açık ve tedavilerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

DERSLERE ARA VERECEKLER

Bu arada, Sırbistan'daki okullarda yarın ders yapılmayacağı ve eğitim çalışanlarının greve gideceği duyuruldu.

Sırbistan Eğitim Çalışanları Sendikasınca yapılan açıklamada, yarın tüm çalışanların okullarda olacağı ancak derslere girmeyeceği ifade edilirken, ilk ve orta öğretim kurumlarının girişlerine metal detektörlerinin kurulması talep edildi.

Sırbistan Eğitim Çalışanları Sendika Birliğinin açıklamasında da öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğu, sözlü ve fiziksel saldırıların artığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı ise evlerinde silah bulunduran bireylere bunları mutlaka kilit altında tutmaları çağrısında bulunarak, silahların çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bulunmaması gerektiği vurgulandı.

Dün yaşanan saldırının ardından bölge ülkelerinde okullarda güvenliğin artırıldığı gözlemlendi.

Bosna Hersek'te de sosyal medya hesabı üzerinden Bihac kentindeki bir okulda saldırı yapmayı planladığını paylaşan 18 yaşındaki bir gencin gözaltına alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi K.K, dün sabah saatlerinde güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Olay sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüş, 6'sı çocuk 1'i öğretmen 7 kişi yaralanmıştı.

Polis açıklamasında, çocuğun saldırıyı babasına ait silahla gerçekleştirdiği ifade edilirken, okula 2 silah, 4 molotofkokteyli ile geldiği belirtilmişti.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı planlı gerçekleştirdiği ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu aktarılmıştı.

Belgrad Savcılığı, Ceza Kanunu'na göre 14 yaşını doldurmayan K.K'nin cezai sorumluluğunun bulunmadığını belirtirken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Saldırının gerçekleştiği Vladislav Ribnikar İlkokulu ise gelecek haftaya kadar tatil edilmişti.