Ben aldırmada ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Prof. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, uygunsuz noktalarda ben aldırma işlemleri ve neden olabileceği hayati durumlara yönelik uyarılarda bulundu.

Güneş kremi kullanmak, cilt hasarlarını önlemek ve güneş ışınlarından sağlıklı bir şekilde korunmak için çok önemlidir.

Dermatologlar, cilt yüzeyinin çok hassas olduğunu ve kişilerin vücutlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Dermatoloji Bölümü İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Esra Koku Aksu, deri sağlığı için uzmanlara başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Aksu, “Benleri yok etmek ya da silmek isteyenlerin dikkatli olması lazım. Melanom adı verilen kötü huylu bir cilt kanseri var ve benleri silmek onun yayılmasına neden olabilir. Melanom giderek daha sık görülen bir kanser türü haline geldi, bu yüzden erken teşhis çok önemli” diyor.

Aksu, vücuttaki benlerin sadece ehil eller tarafından cerrahi yöntemle çıkarılması ve başka yöntemlere başvurulmaması gerektiğini de ekliyor.

Aksu, melanom hakkında da bilgilendiriyor. Melanom, cilde rengini veren melanosit hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan ve hayati tehlike oluşturan bir cilt kanseri türüdür.

Melanomun görülme sıklığı artmaktadır, bu yüzden Aksu önemli uyarılarda bulunuyor.

Benler, cildimizdeki renkli hücrelerin fazlalaşmasıyla oluşan kahverengi noktalar. Genellikle zararsızlar ama bazen kansere dönüşebilirler. Bu yüzden, yeni ben çıkan ya da var olan ben değişen kişiler, deri doktoruna gitmeli. Benleri silmek ya da yok etmek isteyenler de önce doktora danışmalı.

Çünkü, ben görünümlü bir kanser olabilir. Bunu silerseniz, kanser vücuda yayılabilir. Benleri evde ya da hekim olmayan kişilere sildirmeyin. Benleri iple çekmeyin, enfeksiyon ya da tahriş riski var. Benli olanlar, her ay vücutlarını kontrol etsin. Göremedikleri yerlere ayna tutarak baksınlar. Güneş koruyucu kullanmayı alışkanlık edinsinler. Yaz kış güneş koruyucu sürsünler, melanomu önlemek için çok önemli.

Melanom, ciltteki renkli hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir kanser türü. Giderek artıyor, en sık görülen kanserlerden biri oldu. Erken yakalanırsa, ameliyatla tedavi edilebilir. Ama geç kalınırsa, diğer organlara sıçrayabilir. Hayati tehlike oluşturabilir. Güneşin zararlı ışınları, melanomun en büyük sebebi. Bu yüzden, güneşten korunmak çok önemli. Benlerimizi yaralamayalım, koparmayalım. Hassas olalım. Açık tenli, renkli gözlü, kızıl saçlı, ailesinde deri kanseri olan, çocukken güneş yanığı geçiren kişiler, melanom riski daha yüksek. Halk arasında, bıçak değerse yayılır diye bir söylenti var. Ama bu doğru değil. Doktor, beni alması gerektiğini söylerse, korkmayın. Böylece, kötü hücreleri temizlemiş olursunuz. Yayılmasını önlersiniz. Melanom, bazen ben gibi görünebilir. Ama aslında kanserdir. Ya da uzun zamandır olan bir ben, melanom olabilir. Melanom sıklığı artıyor, halkın bilinçli olması gerekiyor.