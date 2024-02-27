Mustafa’nın sır ölümü! Arkadaşlarıyla yaşadığı evde bulundu

Kaynak: DHA
Mustafa’nın sır ölümü! Arkadaşlarıyla yaşadığı evde bulundu
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 21 yaşındaki Mustafa Can Aki, arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu. Aki'nin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Olay, Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Mustafa Can Aki, bir süredir birlikte yaşadığı 2 arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Aki, masaj yapılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aki, buradaki müdahaleye rağmen de hayata döndürülemedi. Aki'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, 2 arkadaşının ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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